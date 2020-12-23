Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами

З легкового авто братимуть 80 копійок за кілометр

Кабінет міністрів встановив максимальний розміру плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії. Вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривень.

Відповідне розпорядження ухвалене на засіданні уряду 23 грудня, яке транслювалося на Youtube.

Відповідно до постанови, розмір становитиме:

Вид транспортного засобу Ставка плати за кожен кілометр відстані, євро Мотоцикли з причепом (коляскою) і без нього, легкові автомобілі 0,023 Легкові автомобілі з причепом, мікроавтобуси з кількістю місць для сидіння до 10 (включаючи водія), вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонни 0,023 Вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 12 тонн, автопоїзди з дозволеною максимальною масою до 12 тонн, автобуси з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 із дозволеною максимальною масою не більше 12 тонн 0,045 Вантажні автомобілі та автопоїзди з дозволеною максимальною масою більше 12 тонн, автобуси з кількістю місць для сидіння більше 29 і дозволеною максимальною масою понад 12 тонн 0,133

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,56 гривень за євро. Таким чином для легкових автомобілів вартість сьогодні становитиме 80 копійок за кілометр, для вантажних автомобілів більше 12 тонн - 4,6 гривень за кілометр.

Раніше в Укравтодорі заявляли, що при розрахунку вартості проїзду першою платною дорогою від Львова до Краковця в якості орієнтира візьмуть європейські норми.