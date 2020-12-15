Продаж "Масандри" і масштабний збій в Google: новини за 14 грудня

Кримський винзавод "Масандра" продали майже за 73 млн доларів, в Україні скорочується динаміка захворюваності COVID-19, в роботі Youtube і Google стався масштабний збій. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 14 грудня - в матеріалі РБК-Україна

Коронарівус в Україні і в світі: останні новини

Кримський винзавод "Масандра" продали майже за 73 млн доларів

В окупованому Криму продали "Масандру" - найбільший винзавод на півострові. Акції підприємства майже за 73 млн доларів придбала дочірня компанія банку "Росія".

Повідомляється, що "Масандру" викупило ТОВ "Південний проект". На аукціоні стартова ціна склала 5,3 млрд рублів, в результаті винзавод продали за 5,327 млрд рублів або майже за 73 млн доларів.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на продаж російською-окупаційною владою кримського винного заводу "Масандра". Рішення Росії в українському міністерстві назвали "нікчемним".

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі оприлюднив новий звіт про ситуацію в Україні

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі оприлюднив новий звіт про ситуацію в Україні. Канцелярія прокурора МКС завершила попередній аналіз ситуації. Про це йдеться у звіті МКС від 14 грудня.

Зі звіту випливає, що канцелярія прокурора МКС завершила попередній аналіз подій під час Майдану, захоплення та окупації Криму і війни на Донбасі.

Байден перемагає на виборах у США за підсумками голосування виборників

У США колегія вибірників за результатами голосування затвердила Джо Байдена новим президентом. Він набирає 302 вибірників проти 232 у чинного президента Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

Обраний президент Джо Байден отримав достатньо голосів виборників, щоб офіційно закріпити за собою президентське крісло після того, як виборці Каліфорнії присудили йому 55 голосів штату.

У Мінську розігнали "Марш мудрості" і затримали майже всіх учасників

В понеділок, 14 грудня, силовики розігнали так званий "Марш мудрості" в Мінську (Білорусь). Повідомляється про затримання до сотні людей. Про це повідомляє білоруське видання Onliner.

Повідомляється, що пенсіонери вийшли на традиційний марш проти режиму Олександра Лукашенка. Вони збиралися біля Червоного костелу та на Привокзальній площі, у рамках маршу була анонсована і акція солідарності медиків.

Отруєння Навального вчинили 8 співробітників ФСБ, - розслідування

До отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отрутою "Новічок" причетні вісім співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ). Передбачається, що причетний у тому числі голова Інституту криміналістики ФСБ Станіслав Макшаков. Про це йдеться у спільному журналістському розслідуванні The Insider, Bellingcat і CNN, Der Spiegel і Ei pais.

Повідомляється, що особистості ймовірних учасників спецоперації з отруєння Навального були встановлені за допомогою аналізу і співставлення метаданих дзвінків, оффлайнових баз даних та даних з відкритих джерел.

В роботі Youtube і Google стався масштабний збій

В роботі сервісів Google стався збій. Про збої в роботі Youtube і Gmail повідомили у всьому світі..

Користувачі з Німеччини, Польщі, Британії, Франції, Росії, Іспанії, США, Японії та України повідомили про проблеми з доступом до Google. Більшість з них не могли зайти у свої акаунти, а також мали проблеми з веб-сторінками.

Український депутат ошелешив заявою: коронавірус - вигадана хвороба

Нардеп від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук шокував заявою про коронавірус. Він вважає, що COVID-19 - це вигадана хвороба, а вакцини від неї "не викликають довіри". Про це депутат заявив в ефірі телеканалу "Наш".

"Висновки щодо вакцин, яким можна довіряти, визначаються не одним днем, не одним місяцем і не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, або якимись побічними ефектами, є вони чи ні", - сказав Камельчук.