Міжнародний кримінальний суд в Гаазі оприлюднив новий звіт про ситуацію в Україні. Канцелярія прокурора МКС завершила попередній аналіз ситуації.

Про це йдеться у звіті МКС від 14 грудня.

Зі звіту випливає, що канцелярія прокурора МКС завершила попередній аналіз подій під час Майдану, захоплення та окупації Криму і війни на Донбасі.

Зокрема, встановлено, що в Криму до і під час окупації Росією були здійснені такі злочини, як депортації, вбивства, тортури, викрадення, примус до служби в армії країни-окупанта та інші.

На Донеччині прокуратура МКС зафіксувала умисні вбивства, завдання ударів по цивільним об'єктам, зґвалтування та інші форми сексуального насильства.

Прокуратура МКС заявляє про наявність підстав порушити справи по зазначеним подіям, оскільки національні слідчі органи України та Росії бездіють або не можуть покарати винних.

При цьому Росія зовсім відмовилася відповідати на запити Міжнародного кримінального суду.

"Вона (Канцелярія прокурора МКС, - ред.) отримала відповіді від України щодо національних розглядів, але не отримала відповіді на запити, направлені в Російську Федерацію", - сказано у звіті.

Рішення про початок розслідування буде прийнято після обрання нового прокурора МКС і консультацій з ним. МКС розраховує на співпрацю з урядами як України, так і Росії.

Нагадаємо, 11 грудня прокурор МКС повідомила про завершення попереднього вивчення справи про ситуацію в Україні. Прокурор заявила, що ініціює початок розслідування.