Байден перемагає на виборах у США за підсумками голосування виборників

У США колегія вибірників за результатами голосування затвердила Джо Байдена новим президентом. Він набирає 302 вибірників проти 232 у чинного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Обраний президент Джо Байден отримав достатньо голосів виборників, щоб офіційно закріпити за собою президентське крісло після того, як виборці Каліфорнії присудили йому 55 голосів штату на своїй зустрічі в понеділок у Сакраменто.

Голосування вибірників робить результати виборів офіційними, але остаточними вони стануть 6 січня, коли спільна сесія Конгресу має затвердити підсумки.

Виборники складуть два спеціальних документа-сертифіката в шести копіях від кожного штату. Сертифікати підписують, запечатують і розсилають голові Сенату США, ним є віце-президент Майк Пенс, держсекретареві свого штату і в Національний архів і старшому судді округу, де збиралися виборники.

Національний архів США, отримавши свою копію, по можливості оперативно публікує на сайті офіційний результат голосування. Однак на практиці швидше ці дані одержують на місцях федеральні ЗМІ, які самі підсумовують результати та дають прогноз.

Конгрес може відмовити у прийнятті голоси від того чи іншого штату - але на практиці шансів у Трампа немає. Інавгурація повинна відбудуться 20 січня.

Відзначимо, для перемоги на виборах президента США кандидатові необхідно 270 голосів вибірників.

Нагадаємо, в суботу Байден представив нових членів своєї адміністрації, які займуть посади після його перемоги на президентських виборах. Байден представив майбутніх міністра сільського господарства і міністра у справах ветеранів.

Крім того, Байден і кандидат у віце-президенти США Каміла Харріс отримали звання "Людина року" за версією журналу Time.