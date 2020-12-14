ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нікчемне рішення: МЗС відреагувало на приватизацію "Масандри" в Криму

Новость на русском → Київ, Понеділок 14 грудня 2020 18:55
Нікчемне рішення: МЗС відреагувало на приватизацію "Масандри" в Криму Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на продаж російською-окупаційною владою кримського винного заводу "Масандра". Рішення Росії в українському міністерстві назвали "нікчемним".

Про це написала на своїй сторінці у Twitter перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Як наголосила представниця МЗС, Росія в чергове зухвало порушила норми міжнародного гуманітарного права.

"В умовах санкційної ізоляції в Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованого концерну "Масандра" своїй же дочірній компанії. Це рішення юридично нікчемне і Росія нестиме за нього відповідальність", - заявила Джапарова.

Нагадаємо, сьогодні Росія продала винний концерн "Масандра", який знаходиться в окупованому Криму. Концерн, до якого входять 11 заводів за майже 73 млн доларів купила дочірня компанія банку "Росія".

Як писало РБК-Україна, МЗС України попросило іноземні компанії не брати участь в приватизації кримської "Масандри".

Додамо, навесні 2020 року кримський завод "Масандра" оцінювали менш ніж в 10 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Массандра МЗС Російська Федерація приватизация
NEWS
Роботу ресторанів в Україні продовжили на годину. Новорічна ніч - виняток
РБК-Українаінформаційне агентство Роботу ресторанів в Україні продовжили на годину. Новорічна ніч - виняток
DAILY
Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО