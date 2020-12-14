Кабмін опублікував постанову про продовження карантину з посиленням у січні

Фото: людина у медичній масці (РБК-Україна)

З 19 грудня в країні почнуть діяти нові карантинні обмеження

Кабінет міністрів оприлюднив постанову про продовження карантину в Україні до 28 лютого 2021 року. Постанова також передбачає посилення обмежень у період з 8 січня до 00:00 25 січня.

Постанову опублікували на Урядовому порталі.

Нові обмеження

З 19 грудня в країні набудуть чинності нові карантинні обмеження. Буде заборонено:

проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. метрів;

робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00;

релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

У ніч з 31 грудня на 1 січня робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00.

Посилені січневі обмеження

У період з 00:00 8 січня і до 00:00 25 січня в країні забороняється:

приймання відвідувачів закладами громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо), крім адресної доставки замовлень, замовлень на винос та закладів громадського харчування в аеропортах;

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім приймання відвідувачів у магазинах, робота яких дозволена;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів магазинами, крім: продуктових магазинів, аптек, магазинів виробів медпризначення, магазинів, які продають засоби гігієни, засоби зв'язку, ветпрепарати, корма, насіння (решта магазинів можуть здійснювати доставку);

приймання відвідувачів закладами культури та проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів;

приймання відвідувачів спортивними залами, фітнес-центрами, басейнами, крім відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами;

проведення всіх масових заходів (крім гірськолижного дозвілля, новорічних та різдвяних свят ялинки, офіційних спортивних заходів, матчів професійних спортивних клубів без глядачів);

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

діяльність непродовольчих ринків;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.

Обмеження "помаранчевої зони"

Крім того, в країні продовжать діяти обмеження "помаранчевої зони" карантину, які діють і зараз. Буде заборонено:

перебування в громадському транспорті та громадських місцях без вдягнутої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;

самовільне залишення місця ізоляції чи обсервації;

проведення масових культурних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 м між учасниками (крім офіційних та професійних спортивних заходів без глядачів, іспитів для нотаріату та заходів для забезпечення роботи органів влади);

робота кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного залу;

перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро);

проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

розміщення в закладах харчування понад 4 повнолітніх осіб за одним столом та коли відстань між столами менш ніж 2 метри;

робота закладів, в яких працівники не забезпечені масками, не нанесено маркування щодо дистанції між клієнтами, а відвідувачі не мають правильно вдягнутих засобів індивідуального захисту;

перетин кордону іноземцям без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями);

діяльність закладів з розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів);

відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більш ніж 50% учнів та персоналу закладу освіти;

проведення планових заходів з госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, допомоги при пологах, лікуванні онкохворих, високоспеціалізована меддопомога та інша невідкладна меддопомога);

робота спортивних залів та фітнес-центрів, якщо в них перебуває більше однієї особи на 20 квадратних метрів;

відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також пунктів розміщення біженців;

Перетин КПВВ іноземцями без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями);

відвідування сторонніми особами закладів соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями.

Нагадаємо, у Кабміні не виключають посилення карантину раніше 8 січня, якщо захворюваність на коронавірус в Україні різко почне зростати.