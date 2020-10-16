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Нові зони карантину і п'ять можливих питань всеукраїнського опитування: новини за 15 жовтня

Автор: РБК-Україна

В Україні оновили зони карантину, в Офісі президента України назвали п'ять можливих питань всеукраїнського опитування, у Франції розслідують дії уряду по COVID-19. Детальніше про те, що сталося в четвер, 15 жовтня, - в матеріалі РБК-Україна

Україна оновила зони карантину

У четвер, 15 жовтня, в Україні оновили зони карантину. В "червону зону" увійшли: Суми, Івано-Франківськ, Лисичанськ, Полтава, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

До "помаранчевої зони" потрапили: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Ужгород, Київ, Львів, Одеса, Рівне, Херсон, Черкаси. До "жовтої зони" - Запоріжжя, Калуш, Бровари.

У Зеленського назвали п'ять можливих питань всеукраїнського опитування

В Офісі президента України назвали всі п'ять запитань, які планують винести на всеукраїнське опитування 25 жовтня. При цьому список не є остаточним, питання ще обговорюються.

Так, на всеукраїнське опитування планують винести наступні питання:

  1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
  2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
  3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
  4. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях - для зменшення болю у важких хворих?
  5. Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?

Росія вийшла з консультаційної групи щодо катастрофи MH17

Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування аварії малайзійського літака Boeing рейсу MH17 в Україні, в яку входять Нідерланди та Малайзія. Причиною названо поведінка Нідерландів щодо росіян в цій справі.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Росії.

У заяві згадується липневе рішення Нідерландів подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17. У російському МЗС це поведінка назвали "недружнім".

Президент Киргизстану пішов у відставку

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку. Він заявив про це у зверненні до народу. Жеенбеков назвав ситуацію в країні напруженою.

"Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, що пролив кров і той, хто стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку", - заявив він.

У Франції обшукали дім голови МОЗ, розслідують дії уряду по COVID-19

У Франції правоохоронці провели обшук у будинку голови Міністерства охорони здоров'я країни Олів'є Верана. Влада розслідує дії уряду щодо пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Le Figaro.

Щодо міністра ведеться розслідування скарг на вжиті урядом заходи з боротьби з пандемією. У суд подали близько 90 скарг, зокрема, на брак масок та іншого обладнання.

Командувач ВСУ одружився: обраниця молодша на 24 роки

Генерал-полковник Руслан Хомчак одружився. Його дружиною стала 29-річна Ганна Коваленко, новий керівник Чернігівської ОДА.

Популярні новини

Ганна Коваленко народилася під Києвом, у 1991 році. Зараз їй 29 років. Вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого за фахом журналіст. За фахом працювала з 2008 по 2013 рік. Була активною учасницею Євромайдану і у 2014 році стала радником міністра оборони.

Балотувалася в народні депутати в Чернігівській області. У вересні була призначена заступником керівника Офісу Президента України, а також з квітня 2020 року - заступником Міністра розвитку громад і територій України. У 2019 році стала народним депутатом за списком партії "Слуга народу".

Оля Полякова влаштувала скандал зі Степановим у прямому ефірі

Оля Полякова влаштувала скандал в прямому ефірі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Вона звинуватила його в маніпуляціях, а також повідомила, що на неї не заводили жодної кримінальної справи з приводу її концерту в Харкові 3 жовтня. Зірка шоу-бізнесу заявила, що її виступ у місті було дозволено.

Також співачка нагадала, що концерт проходив на свіжому повітрі. Вона закликала Степанова визнати те, що спалах коронавірусу в Харкові стався не через її виступ.

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