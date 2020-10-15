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У Зеленського назвали п'ять можливих питань всеукраїнського опитування

Новость на русском → Київ, Четвер 15 жовтня 2020 13:58
У Зеленського назвали п'ять можливих питань всеукраїнського опитування Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

В Офісі президента України назвали всі п'ять запитань, які планують винести на всеукраїнське опитування 25 жовтня. При цьому список не є остаточним, питання ще обговорюються.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Так, на всеукраїнське опитування планують винести наступні питання:

  1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
  2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
  3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
  4. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях - для зменшення болю у важких хворих?
  5. Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і українцям запропонують відповісти на п'ять питань.

Раніше Зеленський назвав два перших питання всеукраїнського опитування. Ними стали питання щодо довічного ув'язнення за корупцію і створення вільної економічної зони на Донбасі.

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