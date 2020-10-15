У Зеленського назвали п'ять можливих питань всеукраїнського опитування
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
В Офісі президента України назвали всі п'ять запитань, які планують винести на всеукраїнське опитування 25 жовтня. При цьому список не є остаточним, питання ще обговорюються.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.
Так, на всеукраїнське опитування планують винести наступні питання:
- Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
- Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
- Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
- Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях - для зменшення болю у важких хворих?
- Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?
Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і українцям запропонують відповісти на п'ять питань.
Раніше Зеленський назвав два перших питання всеукраїнського опитування. Ними стали питання щодо довічного ув'язнення за корупцію і створення вільної економічної зони на Донбасі.