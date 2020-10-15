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Президент Киргизстану пішов у відставку

Новость на русском → Бішкек, Четвер 15 жовтня 2020 11:07
Президент Киргизстану пішов у відставку Фото: Сооронбай Жеенбеков (sooronbai_zheenbekov)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку. Ситуація в Киргизстані близька до конфлікту між протестуючими і силовиками.

Про це повідомила прес-служба президента.

Жеенбеков про це заявив у зверненні до народу. Він назвав ситуацію в країні напруженою. За його словами, вимога його відставки триває.

"Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, що пролив кров і той, хто стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку", - заявив він.

Раніше у президента повідомляли, що він піде у відставку після парламентських виборів.

Нагадаємо, в Киргизстані почались протести після парламенських виборів. Мітингувальники не погодилися з результатами і зажадали повторних виборів. У зв'язку з цим ЦВК Киргизстану не визнала вибори і призначила нові.

Втім, протести тривали і в Бішкеку ввели комендантську годину з 21:00 до 05:00.

Крім того, на тлі протестів в Киргизстані президент Сооронбай Жеенбеков повторно ввів режим надзвичайного стану на території Бішкека.

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