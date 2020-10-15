Україна оновила зони карантину

У четвер, 15 жовтня, в Україні оновили зони карантину. Рішення було прийнято у зв'язку з епідеміологічною ситуацією у регіонах.

Зони карантину оновила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Червона зона"

В цю зону увійшли: Суми, Івано-Франківськ, Лисичанськ, Полтава, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

Заборонено: робота громадського транспорту; робота ТРЦ, кафе і ресторанів.

Згідно з оновленим протоколом, регіон буде переходити в "червону зону", якщо захворюваність протягом 14 днів становить більш ніж 320 випадків на 100 тисяч населення.

"Помаранчева зона"

У цю зону увійшли: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Ужгород, Київ, Львів, Одеса, Рівне, Херсон, Черкаси.

В ній заборонена: робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін в дитячі табори.

Згідно з посиленням карантину забороняється: проведення масових заходів за участю більше ніж 20 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

"Жовта зона"

У цю зону увійшли: Запоріжжя, Калуш, Бровари.

У ній забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають "кризові" послуги.

Згідно з посиленням карантину забороняється: проведення масових заходів за участю понад 30 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

"Зелена зона"

Всі інші області і міста входять в цю зону. Обов'язковим залишається наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні; дотримання дистанції під час перевезення людей у громадському транспорті у межах кількості сидячих місць. Ці обмеження діють і в інших зонах.

Згідно з посиленням карантину забороняється: проведення масових заходів за участю понад 50 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00, спортивні заходи з глядачами (виняток: міжнародні матчі за погодженням МОЗ).

РБК-Україна писало, що Київ в оновленому карантинному списку залишиться в "помаранчевій" зоні.

Нагадаємо, в Україні станом на 15 жовтня жоден регіон не готовий до ослаблення карантину.