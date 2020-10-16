Новые зоны карантина и пять возможных вопросов всеукраинского опроса: новости за 15 октября

В Україні відновили зони карантину, в Офісі президента України назвали п'ять можливих питань всеукраїнського опитування, у Франції розслідують дії уряду по COVID-19. Детальніше про те, що сталося в четвер, 15 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

Украина обновила зоны карантина

В четверг, 15 октября, в Украине обновили зоны карантина. В "красную зону" вошли: Сумы, Ивано-Франковск, Лисичанск, Полтава, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

В "оранжевую зону" попали: Винница, Луцк, Днепр, Ужгород, Киев, Львов, Одесса, Ровно, Херсон, Черкассы. В "желтую зону" - Запорожье, Калуш, Бровары.

У Зеленского назвали пять возможных вопросов всеукраинского опроса

В Офисе президента Украины назвали все пять вопросов, которые планируют вынести на всеукраинский опрос 25 октября. При этом список является не окончательным, вопросы еще обсуждаются.

Так, на всеукраинский опрос планируют вынести следующие вопросы:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных? Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Россия вышла из консультационной группы по крушению MH17

Россия вышла из консультационной группы по расследованию крушения малайзийского самолета Boeing рейса MH17 в Украине, в которую входят Нидерланды и Малайзия. Причиной названо поведение Нидерландов в отношении россиян в этом деле.

Об этом сообщает министерство иностранных дел России.

В заявлении упоминается июльское решение Нидерландов подать иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17. В российском МИД это поведение назвали "недружественным".

Президент Киргизии ушел в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Об этом он заявил в обращении к народу. Жээнбеков назвал ситуацию в стране напряженной.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Киргизии как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - заявил он.

Во Франции обыскали дом главы Минздрава, расследуют действия правительства по COVID-19

Во Франции правоохранители провели обыск в доме главы Министерства здравоохранения страны Оливье Верана. Власть расследует действия правительства относительно пандемии коронавируса. Об этом сообщает Le Figaro.

В отношении министра ведется расследование жалоб на принятые правительством меры по борьбе с пандемией. В суд подали около 90 жалоб, в частности, на отсутствие масок и другого оборудования.

Командующий ВСУ женился: избранница младше на 24 года

Генерал-полковник Руслан Хомчак женился. Его супругой стала 29-летняя Анна Коваленко, новый руководитель Черниговской ОГА.

Анна Коваленко родилась под Киевом, в 1991 году. Сейчас ей 29 лет. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидение имени Карпенко-Карого по специальности журналист. По профессии работала с 2008 по 2013 год. Была активной участницей Евромайдана и в 2014 году стала советником министра обороны.

Баллотировалась в народные депутаты в Черниговской области. В сентябре была назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины, а также с апреля 2020 года - заместителем Министра развития общин и территорий Украины. В 2019 году стала народным депутатом по списку партии "Слуга народа".

Оля Полякова устроила скандал со Степановым в прямом эфире

Оля Полякова устроила скандал в прямом эфире с министром здравоохранения Максимом Степановым. Она обвинила его в манипуляциях, а также сообщила, что на нее не заводили никакого уголовного дела по поводу ее концерта в Харькове 3 октября. Звезда шоу-бизнеса заявила, что ее выступление в городе было разрешено.

Также певица напомнила, что концерт проходил на свежем воздухе. Она призвала Степанова признать то, что вспышка коронавируса в Харькове произошла не из-за ее выступления.