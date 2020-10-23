Скасування переходу на літній часу: в уряді назвали умову

Рішення залежить від того, як це питання буде врегульовано у країнах Євросоюзу

Україна може відмовитися від сезонного переходу на літній час для гармонізації законодавства з нормами Європейського союзу. Для цього відповідне рішення повинно бути ухвалено в ЄС.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Як зазначається в повідомленні, зараз в Україні перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 509 від 13.05.1996 року "Про порядок обчислення часу на території України". У неділю, 25 жовтня 2020 року о 4:00 за київським часом стрілка годинника переводиться на 1 (одну) годину назад.

Аналогічний порядок обчислення часу діє на території ЄС на підставі директиви 2000/84/ЄС Європейського парламенту і Ради від 19.01.2001 про перехід на літній час.

Водночас, як зазначили в Мінекономіки, Європейською комісією запропоновано розглянути питання щодо можливого скасування переведення годинника двічі на рік. Кожна країна ЄС повинна до квітня 2021 року визначитись, на якому часі вона залишиться: на літньому або зимовому.

"Мінекономіки здійснює моніторинг ініціатив Європейської комісії щодо зміни порядку обчислення часу в ЄС. У разі прийняття на законодавчому рівні у ЄС рішення про скасування переведення годинників і з метою гармонізації нашого законодавства до ЄС, буде запропоновано Кабінету міністрів України розглянути можливість відповідних змін у законодавстві України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, дія літнього часу в Україні скасовується 25 жовтня 2020 року о 4 (четвертій) годині за київським часом. В останню неділю жовтня годинникова стрілка переводиться на 1 (одну) годину назад.

Відзначимо, у березні 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Однак дане голосування не є останнім у питанні скасування переведення годинників, проте стане основою дискусії у країнах ЄС для вироблення спільної позиції.