"Червону" зону карантину розширили до 1 облцентрів
Фото: карантин (РБК-Україна)
В Україні прийняли рішення про розширення "червоної" зони карантину до 11 обласних центрів. Рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Зокрема, в "червону зону" потрапили Рівне, Сєвєродонецьк та Миколаїв.
З минулого тижня в цю зону входять Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.
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