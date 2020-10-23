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"Червону" зону карантину розширили до 1 облцентрів

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 10:47
"Червону" зону карантину розширили до 1 облцентрів Фото: карантин (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні прийняли рішення про розширення "червоної" зони карантину до 11 обласних центрів. Рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, в "червону зону" потрапили Рівне, Сєвєродонецьк та Миколаїв.

З минулого тижня в цю зону входять Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

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