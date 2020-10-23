Україна оновила список країн "червоної" і "зеленої" зон: що змінилося

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон. Зокрема, "червоними" стали Польща, Грузія і Хорватія.

Відповідний список 23 жовтня оприлюднив МОЗ.

Так, "червоний" список в порівнянні з минулим тижнем збільшився на 7 країн і тепер включає в себе 51 державу.

Також "червоними" продовжують залишатися США, Великобританія, Франція, Швейцарія, Іспанія, Бельгія, Чорногорія, Нідерланди, Ізраїль, Молдова, Словаччина, Словенія та інші.

В "зеленому" списку знаходяться, зокрема, такі країни: Італія, ОАЕ, Болгарія, Кіпр, Албанія, Чехія, Німеччина, Туреччина, Єгипет, Литва, Латвія, Греція.

Таким чином, при поверненні з "червоних" країн громадянам необхідно проходити самоізоляцію або робити тест на COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз оновив список третіх країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки. При цьому Україна в список знову не потрапила.

Також повідомлялося, що сьогодні в Україні оновили карантинні зони. "Червоний" список розширили до 11 обласних центрів.