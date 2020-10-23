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Трамп бере участь у переговорах щодо Нагірного Карабаху як посередник

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 23 жовтня 2020 20:30
Трамп бере участь у переговорах щодо Нагірного Карабаху як посередник Фото: Дональд Трамп (lickr.com/whitehouse)
Автор: Роман Тверденко

Президент США Дональд Трамп став посередником у переговорах між Азербайджаном і Вірменією щодо конфлікту в Нагірному Карабасі. Поки невідомо, чи вів американський лідер переговори з президентами цих країн.

Про це повідомляє пресс-пул Білого дому.

Трамп в спілкуванні з одним із співрозмовників заявив, що став посередником у переговорах конфліктуючих сторін, але не розповів, чи спілкувався він з лідерами Азербайджану або Вірменії. Також президент США похвалив американо-вірменську спільноту.

Сьогодні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанська армія повернула під свій контроль понад 10 населених пунктів в Нагірному Карабасі. Поселення звільнили від окупації у чотирьох районах.

Також повідомлялося, що премьер-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтримує введення російських миротворців в Нагорний Карабах. Він вважає, що у РФ хороші відносини і з Азербайджаном і Вірменією.

Крім того, генсек НАТО закликав Туреччину використати свій вплив в регіоні для примирення Вірменії та Азербайджану.

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