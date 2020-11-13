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У Києві вночі сталась перестрілка за участю поліції, є поранений

Новость на русском → Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 08:38
У Києві вночі сталась перестрілка за участю поліції, є поранений Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві на вулиці Героїв Космосу екіпаж патрульної поліції зупинив автівку через порушення правил дорожнього руху. Після цього між сторонами сталась перестрілка, в якій отримав поранення поліцейський.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

В салоні авто, яке зупинили поліцейські, було троє людей. В одного з пасажирів побачили рацію та кобуру. За повідомленням прес-служби, чоловіки вибігли з авто та почали втікати, коли до них звернулись правоохоронці.

"Під час переслідування один із втікачів здійснив постріли в напрямку патрульного. У результаті поліцейський отримав три вогнепальні поранення. У відповідь патрульні застосували табельну вогнепальну зброю. На допомогу патрульним прибув ще один екіпаж", - йдеться у повідомленні.

Згодом трьох осіб було затримано, у них виявили предмети схожі на пістолет та гранати. Пораненого патрульного шпиталізували.

Нагадаємо, в Києві на Майдані Незалежності спецназ провів операцію із затримання злочинців, були чутні постріли.

Крім того, в Києві іноземці влаштували автопробіг зі стріляниною. Одного з них затримали і повідомили про підозру.

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