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Кравчук назвав кроки України для виборів в ОРДЛО у березні 2021

Новость на русском → Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 13:59
Кравчук назвав кроки України для виборів в ОРДЛО у березні 2021 Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Для проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі 31 березня 2021 року українська сторона має прийняти кілька законів. При цьому до таких виборів не треба готуватися з чистого аркуша.

Про це в інтерв'ю tsn.ua розповів голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук.

За його словами, для дотримання строків Верховна рада має в січні прийняти закон про особливості виборів в ОРДЛО.

"Тільки прийняли закон, вже можна готуватися до виборів - лютий, березень і частина січня. Часу вистачає. І це не сьогодні готується. Ми це робимо не з чистого аркуша. Вже є напрацювання, приймається закон, готуються вибори", - зазначив Кравчук.

Він також додав, що до виборів Рада має прийняти закони про демілітаризацію та амністію.

Нагадаємо, раніше Кравчук пояснив ідею провести місцеві вибори на окупованому Донбасі саме 31 березня 2021 тим, що Росія планувала провести там свої фейкові вибори.

Крім того, Кравчук вважає, що Російська Федерація не в тому стані, щоб диктувати Україні будь-які умови. Він також упевнений, що настав час, щоб Москва захотіла врегулювати конфлікт на Донбасі.

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