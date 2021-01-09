Локдаун набув чинності, а Трамп визнав перемогу Байдена: новини за вихідні

В Україні ввели додаткові обмеження через коронавирус, біткойн побив черговий рекорд, президент США Дональд Трамп вперше публічно визнав перемогу Джо Байдена на виборах президента. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 7-8 січня, - в матеріалі РБК-Україна

Звільнені з лівійської в'язниці моряки повернулися до України

Четверо звільнених з лівійської в'язниці моряків повернулися до України. Їх утримували близько п'яти років за звинуваченням у контрабанді. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що сьогодні вранці до України повернулися моряки Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський і Павло Чайка, які в лютому 2016 року були затримані з судном Captain Khayyam. У грудні лівійський суд засудив їх до п'яти років ув'язнення.

Трамп вперше публічно визнав перемогу Байдена на виборах президента США

Президент США Дональд Трамп вперше публічно визнав перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах президента. Він заявив, що не йде на другий термін, і що зараз відбувається передача влади.

Трамп записав відеозвернення, в якому підтвердив, що нова адміністрація вступить на посаду 20 січня.

У РНБО не виключають перекваліфікацію справи про катастрофу МАУ на теракт

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов не виключає можливість перекваліфікації справи про катастрофу МАУ. Зокрема, на статтю про терористичний акт.

Про це він заявив журналістам, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Прямий".

90-річний Григорій Чапкіс знову потрапив до лікарні

Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс, який нещодавно був госпіталізований з двосторонньою пневмонією, знову опинився в лікарні.

Танцівник знайшов у собі сили і сам розповів про стан свого здоров'я.

Магнітні бурі в січні 2021: Україну накриє серія метеоударов

У січні очікується тривалий період високої сонячної активності. Скоро нас чекає шторм, який триватиме чотири доби. Але ці геомагнітні коливання будуть не єдиними в січні 2021.

Астрофізики назвали нові дати січневих магнітних бур, а лікарі дали поради, як уникнути серйозних наслідків від них.

Біткойн вперше подолав позначку в 41 тисячу доларів

У п'ятниці, 8 січня, криптовалюта біткойн (bitcoin) перевищила позначку в 41 тисячу доларів. Зростання ціни криптовалюти склав більше ніж 9%. Про це свідчать дані біржі Binance.

Вартість одного біткойна, станом на 12:56, склала 40 602 доларів. Пізніше криптовалюта вперше перевищила рівень в 41 тисячу доларів і досягла нового історичного максимуму в 41 542 долари.

Обійшов Безоса: Маск став найбагатшою людиною світу

Американський підприємець та засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною світу. Маск обігнав засновника компанії Amazon Джеффа Безоса. Про це повідомив американський телеканал CNBC.

Маск став найбагатшою людиною у світі після того, як його статки зросли до 185 мільярдів доларів. Його статки значно збільшилися після зростання акцій компанії Tesla на фондових торгах.