Продуктовий бум: магазини не продають частину товарів через локдаун

Сьогодні в Україні набув чинності посилений карантин, який діятиме до кінця 24 січня. Деякі супермаркети на час карантину ввели обмеження на продаж товарів, детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, під час локдауну дозволяється робота магазинів, які продають харчові продукти, ліки та медичні вироби, засоби гігієни та зв'язку, ветпрепарати та корми для тварин, насіння та засоби захисту рослин, а також побутову хімію та друковану пресу. Однак обмежень на окремі категорії товарів немає.

Заборонили дозволене

Супермаркети "АТБ" та "Сільпо" після початку локдауну заклеїли стрічкою частину своїх товарів. Наприклад, покупці не можуть придбати в магазині засоби для догляду за одягом та взуттям, серветки, посуд, пральні порошки, та інші подібні товари.

Варто зазначити, що в уряді дозволяють продаж побутової хімії та засобів гігієни, але в супермаркетах ці товари за стрічкою.

Фото: супермаркети "Сільпо" та "АТБ" (РБК-Україна)

Обмеження на доступ до товарів ввели й в "Ашані". Зокрема, за стрічкою опинилися цигарки, засоби для миття посуду, ганчірки, губки та різні кухонні товари. Однак "заборонені" товари можна придбати онлайн та в пункті оформлення замовлень.

Фото: обмеження в "Ашані" (РБК-Україна)

"Епіцентр" обійшов обмеження

Будівельний супермаркет "Епіцентр" знайшов спосіб працювати під час січневого локдауну. В супермаркеті зараз можна придбати продукти харчування, побутову хімію та засоби гігієни, а решту своїх товарів - "Епіцентр" продає онлайн.

Зазначимо, що будівельним магазинам та супермаркетам працювати під час посиленого карантину не можна.

Фото: супермаркет "Епіцентр" (РБК-Україна)

Нагадаємо, у Києві можуть обмежити роботу метро під час посиленого карантину. Деякі станції столичного метрополітену можуть закривати, щоб не було скупчення пасажирів.