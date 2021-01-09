Локдаун вступил в силу, а Трамп признал победу Байдена: новости за выходные

В Украине ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса, биткойн побил очередной рекорд, президент США Дональд Трамп впервые публично признал победу Джо Байдена на выборах президента. Подробнее о том, что произошло на выходных, 7-8 января, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Освобожденные из ливийской тюрьмы моряки вернулись в Украину

Четверо освобожденных из ливийской тюрьмы моряков вернулись в Украину. Их удерживали около пяти лет по обвинению в контрабанде. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что 8 января утром в Украину вернулись моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка, которые в феврале 2016 года были задержаны с судном Captain Khayyam. В декабре ливийский суд приговорил их к пяти годам заключения.

Трамп впервые публично признал победу Байдена на выборах президента США

Президент США Дональд Трамп впервые публично признал победу своего оппонента Джо Байдена на выборах президента. Он заявил, что не идет на второй срок, и что сейчас происходит передача власти.

Трамп записал видеообращение, в котором подтвердил, что новая администрация вступит в должность 20 января.

В СНБО не исключают переквалификацию дела о катастрофе МАУ на теракт

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключает возможность переквалификации дела о катастрофе МАУ. В частности, на статью о террористическом акте.

Об этом он заявил журналистам, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Прямой".

90-летний Григорий Чапкис снова попал в больницу

Знаменитый украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис, который недавно был госпитализирован с двусторонней пневмонией, снова оказался в больнице.

Танцовщик нашел в себе силы и сам рассказал о состоянии своего здоровья.

Магнитные бури в январе 2021: Украину накроет серия метеоударов

В январе ожидается продолжительный период высокой солнечной активности. Скоро нас ждет шторм, который продлится четверо суток. Но эти геомагнитные колебания будут не единственными в январе 2021.

Астрофизики назвали новые даты январских магнитных бурь, а врачи дали советы, как избежать серьезных последствий от них.

Биткойн впервые преодолел отметку в 41 тысячу долларов

В пятнице, 8 января, криптовалюта биткойн (bitcoin) превысила отметку в 41 тысячу долларов. Рост цены криптовалюты составил более 9%. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Стоимость одного биткойна, по состоянию на 12:56, составила 40 602 долларов. Позже криптовалюта впервые превысила уровень в 41 тысячу долларов и достигла нового исторического максимума в 41 542 доллара.

Обошел Безоса: Маск стал самым богатым человеком мира

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком мира. Маск обогнал основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

Маск стал самым богатым человеком в мире после того, как его состояние выросло до 185 миллиардов долларов. Его состояние значительно увеличились после роста акций компании Tesla на фондовых торгах.