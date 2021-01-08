Трамп вперше публічно визнав перемогу Байдена на виборах президента США
Президент США Дональд Трамп вперше публічно визнав перемогу його опонента Джо Байдена на виборах президента. Він заявив, що не йде на другий термін, і що зараз відбувається передача влади.
Про це пише CNN.
Трамп записав відеозвернення, в якому підтвердив, що нова адміністрація вступить на посаду 20 січня.
"Зараз я зосереджений на забезпеченні плавної, впорядкованої передачі влади", - сказав Трамп.
Таким чином, він визнав свою поразку на президентських перегонах через два місяці після проведення виборів. Це сталося на тлі нових заяв про можливий імпічмент Трампа, а також коли виникли юридичні питання про його винність в підбурюванні після вторгнення в Капітолій США днем раніше.
У відео, опублікованому більш ніж через 24 години після заворушень у середу, Трамп закликав до "зцілення і примирення" і сказав, що країна повинна рухатися вперед.
Раніше повідомлялося, що Трамп обговорював питання про помилування. Прон хотів помилувати себе в останні дні свого президентства.
РБК-Україна писало, що спікер Конгресу хоче дострокового відходу Трампа. Пелосі закликала до дій віце-президента Майка Пенси за зміщення Трампа відповідно 25-й поправці до Конституції і заявила про готовність розпочати процедуру імпічменту.