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Біткойн вперше подолав позначку в 41 тисячу доларів

Новость на русском → П'ятниця 08 січня 2021 13:30
Біткойн вперше подолав позначку в 41 тисячу доларів Фото: біткойн (freepik)
Автор: РБК-Україна

У п'ятниці, 8 січня, криптовалюта біткойн (bitcoin) перевищила позначку в 41 тисячу доларів. Зростання ціни криптовалюти склав більше ніж 9%.

Про це свідчать дані біржі Binance.

Вартість одного біткойна, станом на 12:56, склала 40 602 доларів. Пізніше криптовалюта вперше перевищила рівень в 41 тисячу доларів і досягла нового історичного максимуму в 41 542 долари.

За 1-2 січня 2021 року біткойн послідовно подолав відразу кілька позначок і піднявся з 30 до 34 тисяч доларів. І тільки за минулу добу він злетів до 41 тисячі доларів.

Нагадаємо, аналітики прогнозують продовження позитивного тренду до моменту взяття позначки 30 тисяч доларів. Після цього на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція через екстремальний продаж цифрового активу.

РБК-Україна в матеріалі "Рекорд за рекордом: чому зростає ціна біткойна" повідомляло, що фінансовий конгломерат Morgan Stanley пов'язує ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку.

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