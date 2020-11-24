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Україна відмовила угорському топ-чиновнику у в'їзді через агітацію на виборах

Новость на русском → Київ, Вівторок 24 листопада 2020 14:08
Україна відмовила угорському топ-чиновнику у в'їзді через агітацію на виборах Фото: Іштван Грежа (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 24 листопада, на українському кордоні відмовили у в'їзді угорському топ-чиновнику Іштвану Грежі. Йому заборонили в'їзд до України за агітацію на місцевих виборах.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що уповноважений уряду з питань співробітництва між Сабольч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштван Грежа сьогодні не зміг потрапити в Україну через існуючу заборону.

У міністерстві пояснили, що Грежа в публічному просторі порушив положення Виборчого кодексу України, які забороняють іноземцям агітувати на виборах.

"Прийняте рішення не стосується сфери міждержавних відносин. Заборона на в'їзд пов'язана виключно з діями конкретного громадянина, в яких містяться ознаки правопорушення", - йдеться в повідомленні.

За законами України, заборона на в'їзд оголошується в пункті пропуску на державному кордоні. Законом не передбачена можливість інформувати про заборону заздалегідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна заборонила в'їзд двом чиновникам Угорщини через агітацію на Закарпатті. Один з них - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Угорщини. Вони закликали підтримати на виборах політичну силу "Партія угорців України".

Євросоюз прохав врегулювати цей конфлікт за принципом добросусідських відносин.

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