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Офіс генпрокурора розслідує участь 250 іноземців у складі бойовиків на Донбасі

Новость на русском → Київ, Вівторок 24 листопада 2020 11:15
Офіс генпрокурора розслідує участь 250 іноземців у складі бойовиків на Донбасі Фото: бойовик (УНІАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Щодо іноземних громадян, які воюють на Донбасі на стороні бойовиків, відкриті кримінальні провадження. Правоохоронці розслідують участь 250 найманців із 31 країни світу.

Про це заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявив в інтерв’ю ZN.UA.

За його словами, це особи з Європи, Азії та Америки.

"Що стосується інших іноземних громадян, то в нас є кримінальні провадження, зареєстровані за фактом участі 250 найманців із 31 країни світу", - заявив він.

Наприкінці жовтня в ЄРДР внесли факти вербування, фінансування, навчання найманців громадянином Фінляндії для участі в конфлікті у складі незаконних збройних формувань РФ, розповів Мамедов.

"Свою "діяльність" він вів у своїй країні: вербував, збирав гроші, військове спорядження, покривав витрати на квитки, паспорти, візи. Був нагороджений медаллю "За освобождение Крыма", - додав він.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що Україна передасть Італії інформацію про 20 найманців, які воюють на Донбасі.

Раніше у Чехії бойовика "ДНР" з Білорусі засудили до 4,5 років в'язниці.

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