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Зеленський анонсував виплати ФОПам: дадуть по 8 тисяч гривень

Новость на русском → Київ, Вівторок 24 листопада 2020 14:26
Зеленський анонсував виплати ФОПам: дадуть по 8 тисяч гривень Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, виплатять по 8 тисяч гривень. Такі виплати отримають і звільнені наймані працівники.

Про це заявив Зеленський в черговому відеозверненні.

За його словами, минулого тижня уряду було доручено розробити заходи економічної підтримки бізнесу. А на вихідних влада шукала відповідні інструменти.

"Найближчим часом до парламенту буде подано законопроекти, які передбачатимуть наступне: одноразова матеріальна допомога тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину. Якщо ви ФОП і змушені закрити бізнес, або найманий працівник, якого звільняють, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень ", - заявив Зеленський.

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Posted by Володимир Зеленський on Tuesday, November 24, 2020

Він також додав, що отримати ці гроші можна, зробивши три кроки:

  • зайти в додаток "Дія";
  • ввести персональні дані;
  • вказати номер банківської карти.

Зеленський підкреслив, що після перевірки даних протягом декількох день допомога буде виплачена. За розрахунками, таку допомогу зможуть отримати 1,2 млн українців. Обсяг програми складе майже 10 млрд гривень.

Крім того, буде передбачена компенсація за збереження робочих місць.

"Якщо ви, наприклад, власник кафе і ви не закрилися, але через карантин скоротили час роботи. Нікого не звільнили, але деяких працівників відпустили у вимушену відпустку, тоді ви зможете отримати гроші для виплати таким працівникам", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що це буде сума пропорційна часу простою в розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський хоче відновити карантинні заходи підтримки економіки.

Детальніше про ситуацію з бізнесом читайте в матеріалі РБК-Україна "Рахунок за карантин: скільки в Україні та світі витрачають на допомогу бізнесу під час пандемії".

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