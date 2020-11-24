Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун на новорічні свята

Міністр культури Олександр Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун в Україні на період новорічних свят. Також він вважає за необхідне надати урядом фінансову допомогу безробітним, які постраждали від карантину.

Про це Ткаченко написав Telegram.

Міністр зазначив, що в останні дні знизилася добова захворюваність COVID-19. Однак питання завтрашнього дня залишається відкритим.

"Ситуація повинна бути прогнозованою. Українці повинні заздалегідь знати, що їм очікувати. Розтягнута у часі "червона зона" не може бути нескінченною через негативний вплив на економіку", - написав Ткаченко.

Також він вважає, що прогнозований локдаун - краще, ніж тривала невизначеність.

"Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят. Безумовно, уряд має допомогти всім, хто фінансово страждає в умовах безробіття. А, по-друге, відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад в зумі. Принаймні буде, що згадати", - додав міністр.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що повний локдаун в країні можливий в разі колапсу медичної системи.

Також повідомлялося, що протягом одного-двох тижнів в Україні очікується потужна епідемічна хвиля.