Кабмін обмежить ціну на газ, а Палата представників підтримала імпічмент Трампа: новини за 13 січня
Кабінет міністрів вирішив ввести тимчасове державне регулювання ціни на газ, Україна може повернутися до адаптивного карантину, імпічмент Трампа підтримала Палата представників. Детальніше про те, що сталося в середу, 13 січня - в матеріалі РБК-Україна
Коронавірус в Україні: останні новини
- Міністерство охорони здоров'я України при укладенні договору про постачання китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac заклало вимогу до її ефективності на рівні не менше 70%. Якщо її ефективність буде меншою, компанія-виробник компенсує Україні все витрачені кошти на закупівлю даної вакцини, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
- В Україні з завтрашнього дня почнуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 - 5100 гривень.
- Міністерство охорони здоров'я планує повернутися до адаптивного формату карантину в Україні. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли можуть повернути адаптивний карантин.
- У Києві зменшилась кількість хворих COVID-19, але кількість госпіталізованих не меншає. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить близько 36%, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
- Втрата нюху при коронавірусі - дуже частий симптом, на який скаржаться пацієнти. Провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська повідомила, що ознака втрати нюху при інфекції може говорити про легкий перебіг захворювання, тобто без госпіталізації.
- Нові мутації коронавірусу будуть з'являтися і далі. Чим більше поширюється вірус, тим більше шансів появи нових варіацій.
- Президента Вірменії Армена Саркісяна госпіталізували в Лондоні з новим штамом COVID-19. Коронавірусна хвороба у нього протікає у важкій формі.
Ціна на газ та субсидії: що вирішив Кабмін
Кабінет міністрів вирішив запровадити державне регулювання ціни на газ на період карантину або взагалі до кінця поточного опалювального сезону. Уряд планує встановити ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.
Тарифне питання в уряді планують вирішувати й коштом субсидій. Зокрема, Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів доручили спрямувати субсидії громадянам, які використовують електроенергію для опалення своїх помешкань. Детальніше про те, що вирішив робити з тарифами уряд в ході першого в новому році засіданні Кабміну - в матеріалі РБК-Україна.
У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі
В Російській Федерації перекинувся автобус з українцями. В результаті аварії загинули дві особи, ще троє постраждали. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус знесло в кювет, і він перекинувся.
Як пише ТАСС, загалом в автобусі перебувало 15 осіб. За словами представника Міністерства транспорту Ростовської області, перевізник, як і більшість пасажирів, - з окремих районів Донецької області (Україна). Автобус прямував з Москви до окупованого Донецька.
Імпічмент Трампа підтримала Палата представників: що далі
Палата представників Сполучених Штатів проголосувала за відсторонення діючого президента Дональда Трампа від влади. Він став третім лідером в історії країни, кого спіткала ця доля. За винесення резолюції проголосували 232 члени палати, проти - 197, голоси ще п'яти конгресменів підраховуються.
Конгрес США затвердив статті імпічменту президента - підбурювання до заколоту. Під цим мається на увазі штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа, що відбувся 6 січня цього року.
Навальний повертається до Росії
Російський опозиціонер Олексій Навальний повертається до Росії після лікування на території Німеччини. Він повертається через кілька місяців після отруєння. Про це він повідомив у своєму Twitter.
"Питання "повертатися чи ні" переді мною ніколи не стояло. Просто тому, що я не їхав. Я опинився в Німеччині, приїхавши до неї у реанімаційній коробці. 17 січня, в неділю, я повернуся додому рейсом "Победы". Зустрічайте", - заявив Навальний.
Україну засипає снігом: ситуація в містах (фото, відео)
13 січня Україну накрило снігопадами, ряд міст засипало снігом, а також значно похолодало. Яка ситуація в обласних центрах, фото та відео - в матеріалі РБК-Україна.