На Донбасі підірвали одного з ватажків "ДНР", а в Гвінеї зафіксовано спалах Еболи: новини за 15 лютого

В окупованій Горлівці підірвали ватажка місцевої "народної міліції" Сергій Попова, в Карпатах продовжують пошуки заблукалого киянина, в Гвінеї зафіксовано спалах Еболи. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 15 лютого - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Адаптивний карантин в Україні з поділом на епідемічні зони мають намір повернути до 18 лютого. Всю країну знову поділять на зелену, жовту, помаранчеву і червоної зони, але принцип поділу буде новим.

В Україні досі лишається позитивною динаміка летальних випадків від захворювання на коронавірус. Однак станом на сьогодні смертність від COVID-19 знизилася майже вдвічі у порівнянні зі значеннями на початку грудня 2020 року.

Європейський союз розраховує до кінця літа провести вакцинацію від COVID для всіх охочих громадян країн-учасниць.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує перехворівшим на COVID-19 вакцинуватися від коронавірусу. У ВООЗ заявили, що у деяких перехворівших імунна відповідь на вірус не є сильною.

Члени місії Всесвітньої організації охорони здоров’я виявили свідчення того, що масштаб епідемії коронавірусу міг бути більшим, ніж вважалося раніше. Вони досліджували виникнення коронавірусу в китайському місті Ухань у грудні 2019 року.

В окупованій Горлівці підірвали одного з ватажків "ДНР"

В окупованій Горлівці підірвали ватажка місцевої "народної міліції" Сергій Попова на прізвисько "Довгий". Вибух стався 15 лютого вранці, в автомобілі крім бойовика перебувала дитина. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що вибуховий пристрій спрацював під автомобілем Попова. Він отримав осколкові поранення і на даний момент знаходиться в лікарні. Також госпіталізували його дочку, яку, за даними місцевих ресурсів, він віз до школи. Представники окупаційної влади вже заявили про теракт і поклали відповідальність на українських військових. За їх версією, цей інцидент нібито став помстою за вчорашній підрив на Донбасі, в результаті якого загинули троє українських бійців.

Росія опосередковано фінансувала канали Козака, - Ткаченко

Блокування телеканалів народного депутата Тараса Козака "112 Україна", NewsOne і Zik сталася на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їх придбання. Про це в інтерв'ю "Лівому березі" заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

При цьому Ткаченко пояснив, що канали підозрюють у фінансуванні тероризму. При цьому поки правоохоронці відмовляються надати докази проти каналів посилаючись на продовження слідства.

Лавров назвав Україну причиною розриву відносин Росії і ЄС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Європейський Союз сам зруйнував каркас відносин з Російської Федерацією. Зокрема, через підтримку України. Про це він заявив за підсумками переговорів з головою МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, передає ТАСС.

Він заявив, що нібито порушення прав російськомовних і нападки на російську мову і культуру свідчить про те, що Євросоюз віддаляється від усього, що пов'язане з Росією.

У Карпатах продовжують пошуки заблукалого киянина, знову підняли авіацію

У Карпатах тривають пошуки 40-річного киянина, який 14 лютого заблукав на горі Гимба. Пошуки, які відновилися 15 вранці, ускладнюють снігопад, вітер та мороз до -15 градусів.

Зв'язку з заблукалим туристом досі немає. Для його пошуку сформували три групи, які обстежують гору Жид Магура, а також гору Гимба з боку сіл Пилипець та Березники. До пошуку туриста залучено 66 людей та 13 одиниць техніки. Рятувальники підняли у повітря гелікоптер Super Puma від Спеціального авіаційного загону ДСНС. Напередодні цей вертоліт здійснив 10 обльотів в районі пошуку, але зниклого туриста так і не вдалося знайти.

У Гвінеї спалах епідемії Еболи: що відомо

Влада Гвінеї оголосила про початок нового спалаху Еболи через 6 років після масштабного спалаху лихоманки в країні. Вірус був виявлений на початку лютого у присутніх на похоронах медсестри, троє з них уже померло.

Що відомо про ситуацію в Гвінеї, яку небезпеку становить вірус Ебола - в матеріалі РБК-Україна.

Мат - це неправильно: депутат напав на ведучого "Телебачення Торонто" (відео)

Депутат з партії "Голос" Костянтин Богатов побив ведучого "Телебачення Торонто" Влада Капицю під час концерту в Києві. Йому не сподобалося, що під час стендапу зі сцени пролунав мат. Про цей інцидент повідомив Майкл Щур на своїй сторінці в Facebook.

Костянтин Богатов слухав коміка, який виступав перед Владом, але потім почув матюки. Після цього він встав зі свого місця і почав з'ясовувати, що ж відбувається.

Погодна рокіровка. На зміну снігопадам йдуть морози до -24: які області під загрозою

Погода в Україні 16 лютого буде сонячною, без снігу, але з морозами до -24. Опадів не очікується по всій території країни.

В цілому в Україні протягом тижня збережеться морозна погода, місцями очікується сніг. При цьому в четвер, 18 лютого, очікується невелике потепління на півдні і заході країни.