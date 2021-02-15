У Гвінеї спалах епідемії Еболи: що відомо

Влада Гвінеї оголосила про початок нової епідемії Еболи через 6 років після масштабного спалаху лихоманки в країні. Вірус був виявлений на початку лютого у присутніх на похоронах медсестри, троє з них уже померло.

Що відомо про епідемію в Гвінеї, яку небезпеку становить вірус Ебола - в матеріалі РБК-Україна.

Нова епідемія лихоманки в Африці

Спалах вірусу Еболи зафіксований в західній частині Африки - на південному сході Гвінеї. 14 лютого уряд країни оголосив про початок епідемії в префектурі Нзерекоре і районі Гуеке.

Наявність інфекції було виявлено в аналізах 3-х померлих пацієнтів із симптомами. Всі вони були присутні на похоронах медсестри, у якої хвороба була підтверджена раніше. Церемонія прощання відбулася в Гуеке 1 лютого.

Через кілька днів 7 осіб почали скаржитися на біль в животі, блювоту, діарею. 12 лютого підтвердився перший діагноз про захворювання.

Які заходи ввели для боротьби зі спалахом лихоманки

Троє з тих, що заразилися, на даний момент ізольовані. Один із них знаходиться в столиці Гвінеї Конакрі, інші - в Нзерекоре. Також ізолюють всіх встановлених контактних осіб.

У район Гуеке направлена комісія з розслідування надзвичайних ситуацій.

Всесвітня організація охорони здоров'я задіє наявні ресурси для екстреної допомоги Гвінеї. Зокрема, буде прискорена закупівля вакцини проти хвороби.

Чим небезпечний вірус

Вірус Ебола викликає гостре респіраторне захворювання - геморагічна лихоманка Еболи. Хвороба дуже легко поширюється і характеризується тяжким перебігом, інтоксикацією і високою смертністю. Під час минулих епідемій летальність склала близько 50%.

Вірус вражає людину і тварин, передається через кров та інші виділення. Також заразитися можна через предмети, з якими контактував інфікований. Крім того, вірус Ебола зберігається в організмі після одужання протягом декількох місяців.

Захворювання починається стрімко з симптомами, схожими на грип - втома, біль в горлі, голові і м'язах, температура близько 38 градусів. Потім з'являється розлад шлунка, блювота, діарея. Можуть виникнути набряки, висип, зовнішня і внутрішня кровотеча, кашель з кров'ю. У разі тяжкого перебігу хвороби інфікований впадає в кому.

Для лікування лихоманки Еболи розроблено та схвалено до застосування кілька вакцин американських фармацевтичних компаній.

Де відбувалися епідемії Еболи

Всі великі спалахи лихоманки зафіксовано в Центральній і Західній Африці. Перша епідемія сталася в 1976 році в Південному Судані, тоді смертність склала 88%.

Другий спалах відбувся в Заїрі (зараз Демократична Республіка Конго) поруч із річкою Ебола, звідки і пішла назва вірусу. Поодинокі випадки фіксувалися в США, Росії, Філіппінах.

Масштабна епідемія Еболи почалася в 2014 році в Гвінеї і поширилася далі в Сьєрра-Леоне, Нігерію, Ліберію. Вона була визнана ВООЗ загрозою світового масштабу. Загальна кількість заражених склала 27,7 тисяч осіб, померло 11,2 тисячі (40% смертності).

У 2018-2019 році стався спалах лихоманки в Демократичній Республіці Конго. Захворіло 3306 осіб, померло 2227 (летальність 66%). Ситуація ускладнювалася відсутністю ліків, через тривалий збройний конфлікт у країні лікарні багаторазово піддавалися військовим нальотам.