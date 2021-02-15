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В окупованій Горлівці підірвали одного з ватажків "ДНР"

Новость на русском → Горлівка, Понеділок 15 лютого 2021 11:30
В окупованій Горлівці підірвали одного з ватажків "ДНР" Фото: в Ужгороді підірвали ватажка "народної міліції"(t.me/neoficialniybezsonov)
Автор: РБК-Україна

В окупованій Горлівці підірвали ватажка місцевої "народної міліції" Сергій Попова на прізвисько "Довгий". Вибух стався сьогодні вранці, в автомобілі крім бойовика перебувала дитина.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що вибуховий пристрій спрацював під автомобілем Попова. Він отримав осколкові поранення і на даний момент знаходиться в лікарні. Також госпіталізували його дочку, яку, за даними місцевих ресурсів, він віз до школи.

В окупованій Горлівці підірвали одного з ватажків &quot;ДНР&quot;

Фото: в Горлівці підірвали ватажка "народної міліції" (t.me/neoficialniybezsonov)

Представники окупаційної влади вже заявили про теракт і поклали відповідальність на українських військових. За їх версією, цей інцидент нібито став помстою за вчорашній підрив на Донбасі, в результаті якого загинули троє українських бійців.

За даними сайту "Миротворець", Попов брав участь в окупації Криму, після чого повернувся до Горлівки і воював проти української армії. Входив в найближче оточення російського бойовика Ігоря Безлера.

Нагадаємо, українські бійці підірвалися вчора в районі Новолуганського. Цей населений пункт знаходиться в декількох кілометрах від Горлівки.

У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський відправив до зони ООС міністра оборони Андрія Тарана і головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака розслідувати трагедію.

Державне бюро розслідувань відкрило справу за статтею "недбалість".

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