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Погодна рокіровка. На зміну снігопадам йдуть морози до -24: які області під загрозою

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 лютого 2021 11:07
Погодна рокіровка. На зміну снігопадам йдуть морози до -24: які області під загрозою Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Погода в Україні 16 лютого буде сонячною, без снігу, але з морозами до -24. Опадів не очікується по всій території країни.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Згідно з даними синоптиків, завтра до -24 градусів вночі температура повітря опуститься в Сумській області. Вдень тут очікується до -15. У Чернігівській області вночі прогнозують до -22 градусів, удень - до -14.

Нічні морози від -14 до -19 завтра очікуються на сході країни, в деяких західних регіонах і на півночі.

Погодна рокіровка. На зміну снігопадам йдуть морози до -24: які області під загрозою

Нагадаємо, минулого тижня Україну накрив снігопад. Снігом засипало практично всю країну, що призвело до обмеження руху в деяких областях. Зокрема, Київ був закритий для вантажівок.

Крім того, в Києві через снігопади на два дні закривали школи і дитячі садки. Подібні заходи також вводилися у Львові і в Черкасах. Як повідомляло РБК-Україна, морозна погода в Україні протримається весь тиждень.

Також повідомлялося, що, згідно з розрахунками синоптиків, весна в Україні в цьому році буде пізньою. Значне потепління очікується в середині березня, а найлютіші морози очікуються 15-18 лютого.

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