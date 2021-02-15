Погодна рокіровка. На зміну снігопадам йдуть морози до -24: які області під загрозою

Погода в Україні 16 лютого буде сонячною, без снігу, але з морозами до -24. Опадів не очікується по всій території країни.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Згідно з даними синоптиків, завтра до -24 градусів вночі температура повітря опуститься в Сумській області. Вдень тут очікується до -15. У Чернігівській області вночі прогнозують до -22 градусів, удень - до -14. Нічні морози від -14 до -19 завтра очікуються на сході країни, в деяких західних регіонах і на півночі.