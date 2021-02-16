На Донбассе подорвали одного из главарей "ДНР", а в Гвинее зафиксирована вспышка Эболы: новости за 15 февраля
В оккупированной Горловке подорвали главаря местной "народной милиции" Сергей Попова, в Карпатах продолжают поиски заблудившегося киевлянина, в Гвінеї зафіксовано спалах Еболи. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 15 февраля – в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- Адаптивный карантин в Украине с разделением на эпидемические зоны намерены вернуть до 18 февраля. Всю страну вновь поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны, но принцип разделения будет новым.
- В Украине до сих пор остается положительной динамика летальных исходов от заболевания коронавирусом. Однако по состоянию на сегодня смертность от COVID-19 снизилась почти вдвое по сравнению со значениями в начале декабря 2020 года.
- Европейский союз рассчитывает до конца лета провести вакцинацию от COVID для всех желающих граждан стран-участниц.
- Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавируса. В ВОЗ заявили, что у некоторых переболевших иммунный ответ на вирус не является сильным.
- Члены миссии Всемирной организации здравоохранения обнаружили свидетельства того, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть большим, чем считалось ранее. Они исследовали возникновения коронавируса в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.
В оккупированной Горловке подорвали одного из главарей "ДНР"
В оккупированной Горловке подорвали главаря местной "народной милиции" Сергей Попова по прозвищу "Длинный". Взрыв произошел 15 февраля утром, в автомобиле помимо боевика находился ребенок. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.
Сообщается, что взрывное устройство сработало под автомобилем Попова. Он получил осколочные ранения и на данный момент находится в больнице. Также госпитализировали его дочь, которую, по данным местных ресурсов, он вез в школу. Представители оккупационной власти уже заявили о теракте и возложили ответственность на украинских военных. По их версии, этот инцидент якобы стал местью за вчерашний подрыв на Донбассе, в результате которого погибли трое украинских бойцов.
Россия опосредованно финансировала каналы Козака, - Ткаченко
Блокировка телеканалов народного депутата Тараса Козака "112 Украина", NewsOne и Zik произошла на основании действий правоохранительных органов. Эти каналы опосредованно финансировались Российской Федерацией на этапе их приобретения. Об этом в интервью "Левому берегу" заявил министр культуры Александр Ткаченко.
При этом Ткаченко пояснил, что каналы подозревают в финансировании терроризма. При этом пока правоохранители отказываются предоставить доказательства против каналов ссылаясь на продолжение следствия.
Лавров назвал Украину причиной разрыва отношений России и ЕС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский Союз сам разрушил каркас отношений с Российской Федерацией. В частности, из-за поддержки Украины. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, передает ТАСС.
Он заявил, что якобы нарушения прав русскоязычных и нападки на русский язык и культуру свидетельствует о том, что Евросоюз отдаляется от всего, что связано с Россией.
В Карпатах продолжают поиски заблудившегося киевлянина, снова подняли авиацию
В Карпатах продолжаются поиски 40-летнего киевлянина, который 14 февраля заблудился на горе Гимба. Поиски, которые возобновились 15 февраля утром, осложняют снегопад, ветер и мороз до -15 градусов.
Связи с заблудившимся туристом до сих пор нет. Для его поиска сформировали три группы, которые обследуют гору Жид Магура, а также гору Гимба со стороны сел Пилипец и Березники. К поиску туриста привлечено 66 человек и 13 единиц техники. Спасатели подняли в воздух вертолет Super Puma от Специального авиационного отряда ГСЧС. Накануне этот вертолет совершил 10 облетов в районе поиска, но пропавшего туриста так и не удалось найти.
В Гвинее вспышка эпидемии Эболы: что известно
Власти Гвинеи объявили о начале новой вспышки Эболы спустя 6 лет после масштабной вспышки лихорадки в стране. Вирус был обнаружен в начале февраля у присутствовавших на похоронах медсестры, трое из них уже умерло.
Что известно об ситуации в Гвинее, какую опасность представляет вирус Эбола - в материале РБК-Украина.
Мат - это неправильно: депутат напал на ведущего "Телебачення Торонто" (видео)
Депутат из парии "Голос" Константин Богатов побил ведущего "Телебачення Торонто" Влада Капицу во время концерта в Киеве. Ему не понравилось, что во время стендапа со сцены прозвучал мат. Об этом инциденте сообщил Майкл Щур на своей странице в Facebook.
Константин Богатов слушал комика, который выступал перед Владом, но потом услышал матерные выражения. После этого он встал со своего места и начал выяснять, что же происходит.
Погодная рокировка. На смену снегопадам идут морозы до -24: какие области под угрозой
Погода в Украине 16 февраля будет солнечной, без снега, но с морозами до -24. Осадков не ожидается по всей территории страны.
В целом в Украине на протяжении недели сохранится морозная погода, местами ожидается снег. При этом в четверг, 18 февраля, ожидается небольшое потепление на юге и западе страны.