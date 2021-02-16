На Донбассе подорвали одного из главарей "ДНР", а в Гвинее зафиксирована вспышка Эболы: новости за 15 февраля

В оккупированной Горловке подорвали главаря местной "народной милиции" Сергей Попова, в Карпатах продолжают поиски заблудившегося киевлянина, в Гвінеї зафіксовано спалах Еболи. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 15 февраля – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Адаптивный карантин в Украине с разделением на эпидемические зоны намерены вернуть до 18 февраля. Всю страну вновь поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны, но принцип разделения будет новым.

В Украине до сих пор остается положительной динамика летальных исходов от заболевания коронавирусом. Однако по состоянию на сегодня смертность от COVID-19 снизилась почти вдвое по сравнению со значениями в начале декабря 2020 года.

Европейский союз рассчитывает до конца лета провести вакцинацию от COVID для всех желающих граждан стран-участниц.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавируса. В ВОЗ заявили, что у некоторых переболевших иммунный ответ на вирус не является сильным.

Члены миссии Всемирной организации здравоохранения обнаружили свидетельства того, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть большим, чем считалось ранее. Они исследовали возникновения коронавируса в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

В оккупированной Горловке подорвали одного из главарей "ДНР"

В оккупированной Горловке подорвали главаря местной "народной милиции" Сергей Попова по прозвищу "Длинный". Взрыв произошел 15 февраля утром, в автомобиле помимо боевика находился ребенок. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Сообщается, что взрывное устройство сработало под автомобилем Попова. Он получил осколочные ранения и на данный момент находится в больнице. Также госпитализировали его дочь, которую, по данным местных ресурсов, он вез в школу. Представители оккупационной власти уже заявили о теракте и возложили ответственность на украинских военных. По их версии, этот инцидент якобы стал местью за вчерашний подрыв на Донбассе, в результате которого погибли трое украинских бойцов.

Россия опосредованно финансировала каналы Козака, - Ткаченко

Блокировка телеканалов народного депутата Тараса Козака "112 Украина", NewsOne и Zik произошла на основании действий правоохранительных органов. Эти каналы опосредованно финансировались Российской Федерацией на этапе их приобретения. Об этом в интервью "Левому берегу" заявил министр культуры Александр Ткаченко.

При этом Ткаченко пояснил, что каналы подозревают в финансировании терроризма. При этом пока правоохранители отказываются предоставить доказательства против каналов ссылаясь на продолжение следствия.

Лавров назвал Украину причиной разрыва отношений России и ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский Союз сам разрушил каркас отношений с Российской Федерацией. В частности, из-за поддержки Украины. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, передает ТАСС.

Он заявил, что якобы нарушения прав русскоязычных и нападки на русский язык и культуру свидетельствует о том, что Евросоюз отдаляется от всего, что связано с Россией.

В Карпатах продолжают поиски заблудившегося киевлянина, снова подняли авиацию

В Карпатах продолжаются поиски 40-летнего киевлянина, который 14 февраля заблудился на горе Гимба. Поиски, которые возобновились 15 февраля утром, осложняют снегопад, ветер и мороз до -15 градусов.

Связи с заблудившимся туристом до сих пор нет. Для его поиска сформировали три группы, которые обследуют гору Жид Магура, а также гору Гимба со стороны сел Пилипец и Березники. К поиску туриста привлечено 66 человек и 13 единиц техники. Спасатели подняли в воздух вертолет Super Puma от Специального авиационного отряда ГСЧС. Накануне этот вертолет совершил 10 облетов в районе поиска, но пропавшего туриста так и не удалось найти.

В Гвинее вспышка эпидемии Эболы: что известно

Власти Гвинеи объявили о начале новой вспышки Эболы спустя 6 лет после масштабной вспышки лихорадки в стране. Вирус был обнаружен в начале февраля у присутствовавших на похоронах медсестры, трое из них уже умерло.

Что известно об ситуации в Гвинее, какую опасность представляет вирус Эбола - в материале РБК-Украина.

Мат - это неправильно: депутат напал на ведущего "Телебачення Торонто" (видео)

Депутат из парии "Голос" Константин Богатов побил ведущего "Телебачення Торонто" Влада Капицу во время концерта в Киеве. Ему не понравилось, что во время стендапа со сцены прозвучал мат. Об этом инциденте сообщил Майкл Щур на своей странице в Facebook.

Константин Богатов слушал комика, который выступал перед Владом, но потом услышал матерные выражения. После этого он встал со своего места и начал выяснять, что же происходит.

Погодная рокировка. На смену снегопадам идут морозы до -24: какие области под угрозой

Погода в Украине 16 февраля будет солнечной, без снега, но с морозами до -24. Осадков не ожидается по всей территории страны.

В целом в Украине на протяжении недели сохранится морозная погода, местами ожидается снег. При этом в четверг, 18 февраля, ожидается небольшое потепление на юге и западе страны.