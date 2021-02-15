Лавров назвав Україну причиною розриву відносин Росії і ЄС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Європейський Союз сам зруйнував каркас відносин з Російської Федерацією. Зокрема, через підтримку України.

Про це він заявив за підсумками переговорів з головою МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, передає ТАСС .

Він заявив, що нібито порушення прав російськомовних і нападки на російську мову і культуру свідчить про те, що Євросоюз віддаляється від усього, що пов'язане з Росією.

"Звичайно, не можна не враховувати потурання Євросоюзу по відношенню до грубих порушень прав російськомовних, росіян, ті нападки на російську мову і російську культуру, які ми спостерігаємо і в Прибалтиці, і в Україні, і в ряді інших країн. Коли закривають російськомовні канали, коли заводять кримінальні справи на російськомовних журналістів", - заявив він.

Лавров вважає, що Євросоюз на це дивиться нібито без особливого бажання щось змінювати.

"Я думаю, відбувається не віддалення Росії від Євросоюзу, а це віддалення самого Євросоюзу від російської мови, російської культури, від усього російського, а значить і від Російської Федерації", - сказав міністр.

Однак, він зазначив, що Росія має намір продовжувати розвивати взаємовигідні відносини з Європою.