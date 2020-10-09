Справа проти керівництва "Нафтогазу" і умови повернення жорсткого карантину в Україні: новини за 8 жовтня

В Україні зафіксовано черговий антрекорд по коронавірусу, проти керівництва "Нафтогазу" відкрили справу, президент Киргизії заявив про готовність піти у відставку. Детальніше про те, що сталося в четвер, 8 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

В Україні вперше понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу

Україна та Британія підписали угоду про вільну торгівлю і партнерство

Україна та Велика Британія підписали угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство. Угоду підписали президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

Українська і британська сторони також обговорили запуск спеціальної програми технічної допомоги для України для навчання українського бізнесу, перш за все, - малого і середнього - для торгівлі з Британією. Британія, за словами Кулеби, це підтримала.

Проти керівництва "Нафтогазу" відкрили справу

Голова "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що проти керівництва компанії порушено кримінальну справу. Звинувачення стосуються державної зради. Про це Коболєв повідомив в ефірі "Громадське радіо".

"Справа стосується діяльності менеджменту компанії. Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Воно побудоване на звинувачення у державній зраді", - повідомив він.

У Луганській області ліквідували всі осередки пожежі

У Луганській області 8 жовтня станом на 9 ранку ліквідували останній осередок масштабної пожежі. Її гасили з 30 вересня. Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Останній осередок поблизу села Смоляниново Новоайдарського району площею майже 4,5 тисячі гектарів було ліквідовано близько 8:50 ранку 8 жовтня.

Президент Киргизії заявив про готовність піти у відставку

Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков на тлі масових протестів заявив про готовність піти зі свого поста. Він вважає, що політична ситуація в країні досягла критичної точки.

Про це йдеться в заяві Жеенбекова. Він зазначив, що покине свій пост після того, як країна стане на шлях законності.

У Польщі бачать можливість блокування будівництва "Північного потоку-2"

Станом на сьогодні блокування будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" залишається можливим, оскільки він не завершений. Росія не може бути надійним економічним партнером Європейського союзу. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в інтерв'ю "Польському радіо".

За його словами, будівництво "Північного потоку-2" не лише розділяє європейські країни, але й робить економіку частини Європи залежною від Росії.

Оголошено лауреата Нобелівської премії з літератури

Шведська академія оголосила ім'я лауреата Нобелівської премії 2020 року в галузі літератури. В цьому році премію отримала американська поетеса Луїза Глюк.

Глюк присудили премію "за її безпомилковий поетичний голос, який із суворою красою робить індивідуальне існування універсальним".

Ірина Білик потрапила в гучний скандал через "карантинний" концерт в Харкові

Ірина Білик потрапила в неприємності через концерт у Харкові, який вона давала в Харкові 5 жовтня. В Національній поліції Харківської області розповіли, що виступ народної артистки у залі Палацу студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого пройшов з порушеннями норм карантину.

І хоча організатори зазначили, що всі відвідувачі заходили в зал по вулиці Пушкінська в захисних масках, на вході їм проводили температурний скринінг, конфліктів з законом Білик та її команді уникнути не вдасться. Санкція стаття за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) КК України передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 51 тис. грн або арешт на строк до 6 місяців.

На Україну насувається сильне похолодання: названа дата першого снігу

В Україні починається сильне і затяжне похолодання, і вже в середині місяця варто очікувати перших серйозних заморозків. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, перші заморозки прийдуть вже наступного тижня.

За словами синоптика, на півдні України температура повітря ще буде триматиметься на рівні +18 градусів вдень, а от в інших регіонах варто очікувати різкого похолодання. Вже 17-18 жовтня в Україну прийдуть перші заморозки й у кількох областях температура вночі опуститься до -1 градуса. Кінець жовтня буде холодним і погода принесе з собою мокрий сніг з дощем.