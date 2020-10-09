Дело против руководства "Нафтогаза" и условия возврата жесткого карантина в Украине: новости за 8 октября

В Украине зафиксирован очередной антрекорд по коронавирусу, против руководства "Нафтогаза" открыли дело, президент Киргизии заявил о готовности уйти в отставку. Подробнее о том, что произошло в четверг, 8 октября, - в материале РБК-Украина

В Украине впервые более 5 тысяч новых случаев коронавируса

Украина и Британия подписали соглашение о свободной торговле и партнерстве

Украина и Великобритания подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Соглашение подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Борис Джонсон. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

Украинская и британская стороны также обсудили запуск специальной программы технической помощи для Украины для обучения украинского бизнеса, прежде всего, - малого и среднего - для торговли с Британией. Британия, по словам Кулебы, это поддержала.

Против руководства "Нафтогаза" открыли дело

Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что против руководства компании возбуждено уголовное дело. Обвинения касаются государственной измены. Об этом Коболев сообщил в эфире "Громадське радіо".

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в госизмене", - сообщил он.

В Луганской области ликвидировали все очаги пожара

В Луганской области 8 октября по состоянию на 9 утра ликвидировали последний очаг масштабного пожара. Его тушили с 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Последний очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района площадью почти 4,5 тысячи гектаров был ликвидирован около 8:50 утра 8 октября.

Президент Киргизии заявил о готовности уйти в отставку

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на фоне массовых протестов заявил о готовности уйти со своего поста. Он считает, что политическая ситуация в стране достигла критической точки.

Об этом говорится в заявлении Жээнбекова. Он отметил, что покинет свой пост после того, как страна встанет на путь законности.

В Польше видят возможность блокирования строительства "Северного потока-2"

По состоянию на сегодня блокирование строительства российского газопровода "Северный поток-2" остается возможным, поскольку он не завершен. Россия не может быть надежным экономическим партнером Европейского союза. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью "Польскому радио".

По его словам, строительство "Северного потока-2" не только разделяет европейские страны, но и делает экономику части Европы зависимой от России.

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Шведская академия объявила имя лауреата Нобелевской премии 2020 года в области литературы. В этому году премию получила американская поэтесса Луиза Глюк.

Глюк присудили премию "за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

Ирина Билык попала в громкий скандал из-за "карантинного" концерта в Харькове

Ирина Билык попала в неприятности из-за концерта в Харькове, который она давала в Харькове 5 октября. В Национальной полиции Харьковской области рассказали, что выступление народной артистки в зале Дворца студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого прошло с нарушениями норм карантина.

И хотя организаторы отметили, что все посетители заходили в зал по улице Пушкинская в защитных масках, на входе им проводили температурный скрининг, разборок с законом Билык и ее команде избежать не удастся. Санкция статья по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51 тыс. грн или арест на срок до 6 месяцев.

На Украину надвигается сильное похолодание: названа дата первого снега

В Украине начинается сильное и затяжное похолодание, и уже в середине месяца стоит ожидать первых серьезных заморозков. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, первые заморозки наступят уже на следующей неделе.

По словам синоптика, на юге Украины температура воздуха еще будет держаться на уровне +18 градусов днем, а вот в остальных регионах стоит ожидать резкого похолодания. Уже 17-18 октября в Украину придут первые заморозки и в нескольких областях температура ночью опустится до -1 градуса. Конец октября будет холодным и погода принесет с собой мокрый снег с дождем.