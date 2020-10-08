Ляшко назвав умову повернення до жорсткого карантину в Україні

Жорсткий карантин в Україні можуть повернути у разі повного заповнювання виділених для пацієнтів з COVID-19 ліжко-місць у лікарнях. На сьогодні посилювати карантин не доцільно.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українській правді. Життя".

За його словами, зараз немає необхідності вводити жорсткий карантин, але до нього можуть повернутися при повній заповнення місць у лікарнях. Він також додав, що 50 тисяч ліжко-місць вдалося підготувати завдяки жорсткому карантину навесні.

"Карантин спрацював 100%. Система підготовлена, спалаху не було, летальності не було, і ми готові зараз далі працювати в умовах збільшеної кількості випадків захворювання, не впливаючи істотно на економіку в рамках адаптивного карантину", - зазначає Ляшко.

Він також додав, що Міністерство охорони здоров'я на сьогодні готує розрахунки про те, яка захворюваність протягом 1-2 тижнів призведе до повного заповнення ліжок.

"Тоді, я, як санітарний лікар, буду говорити: дивіться, ми вийшли на цю цифру, у нас залишилося 2 тижні, і у нас іншого виходу немає, окрім як наслідувати приклад Ізраїлю, Мадрида, Парижа і вводити жорсткі карантинні обмежувальні заходи. Тут вже не можна буде знайти баланс між економікою і врятуванням життя", - підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не може зараз піти шляхом європейських країн і повернути жорсткий карантин.

Він також зазначив, що зараз потрібно знайти баланс між роботою економіки і дотриманням обмежень.

