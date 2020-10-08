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Проти керівництва "Нафтогазу" відкрили справу

Новость на русском → Київ, Четвер 08 жовтня 2020 20:08
Проти керівництва "Нафтогазу" відкрили справу Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що проти керівництва компанії порушено кримінальну справу. Звинувачення стосуються державної зради.

Про це Коболєв повідомив в ефірі "Громадське радіо".

"Справа стосується діяльності менеджменту компанії. Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Воно побудоване на звинувачення у державній зраді", - повідомив він.

При цьому Коболєв заявив, що не знає, коли було відкрито кримінальну справу.

"Папери з цього приводу отримав сьогодні", - додав він.

Голова "Нафтогазу" також не уточнив, ким саме було порушено кримінальну справу.

"Нам нічого приховувати. Державного аудиту резерву боргів і з усіх інших питань ми абсолютно відкриті", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше колишнього керівника держпідприємства з групи НАК "Нафтогаз" запідозрили у розтраті майже 2 млн гривень.

Крім того, "Нафтогаз" звинуватили в продажу газу промисловим споживачам шкоду державі.

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