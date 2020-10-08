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У Польщі бачать можливість блокування будівництва "Північного потоку-2"

Новость на русском → Варшава, Четвер 08 жовтня 2020 16:34
У Польщі бачать можливість блокування будівництва "Північного потоку-2" Фото: Збігнєв Рау (gov.pl)
Автор: Дмитро Левицький

Станом на сьогодні блокування будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" залишається можливим, оскільки він не завершений. Росія не може бути надійним економічним партнером Європейського союзу.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в інтерв'ю "Польському радіо".

За його словами, будівництво "Північного потоку-2" не лише розділяє європейські країни, але й робить економіку частини Європи залежною від Росії.

"Тим самим забезпечуючи Росію джерелами фінансування своєї зовнішньої політики, яка так ворожа до Євросоюзу", - наголосив Рау.

Нагадаємо, Польща оштрафувала російський "Газпром" на понад 7 млрд доларів за будівництво "Північного потоку-2".

Пізніше Польща наклала штрафи й на європейських партнерів російського "Газпрому" по будівництву "Північного потоку-2".

Також РБК-Україна писало, що Литва закликала Німеччину відмовитися від завершення будівництва російського "Північного потоку-2".

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Дмитро Левицькийредактор стрічки новин У Польщі бачать можливість блокування будівництва "Північного потоку-2"
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