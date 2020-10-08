ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна та Британія підписали угоду про вільну торгівлю і партнерство

Новость на русском → Лондон, Четвер 08 жовтня 2020 15:01
Україна та Британія підписали угоду про вільну торгівлю і партнерство Фото: Володимир Зеленський і Борис Джонсон (twitter.com/dmytrokuleba)
Автор: Анастасия Рокитна

Україна та Велика Британія підписали угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство. Угоду підписали президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

Міністр розповів, що в угоди величезна кількість сторінок.

"Тільки що відбулося важливе підписання історичної угоди про вільну торгівлю, стратегічне партнерство між Україною і Великобританією", - сказав Кулеба.

Українська і британська сторони також обговорили запуск спеціальної програми технічної допомоги для України для навчання українського бізнесу, перш за все, - малого і середнього - для торгівлі з Британією. Британія, за словами Кулеби, це підтримала.

"Є у Європи два фланги: є західний фланг - це Великобританія, є східний фланг - це Україна, і сьогодні ці фланги стали один до одного ще ближче, а, значить, сьогодні Європа стала сильнішою", - зазначив він.

Нагадаємо, під час візиту Володимира Зеленського до Британії буде оголошено про виділення гуманітарної допомоги Україні на 5,5 млн євро.

Додамо, Україна та Британія домовилися про розробку плану протидії гібридній війні, яку веде Російська Федерація. Домовленостей досягли під час зустрічі глави МВС України та радника прем'єра Британії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Україна Великобритания угода Борис Джонсон
NEWS
Оголошено лауреата Нобелівської премії з літератури
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Оголошено лауреата Нобелівської премії з літератури
DAILY
Олексій Чернишов: Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Олексій Чернишов: Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів