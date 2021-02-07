У центрі Києва сталася пожежа в кафе "Бістро"
Фото: пожежа в кафе "Бістро" (facebook.com/DSNSKyiv)
У центрі Києва сьогодні вдень сталася пожежа в кафе "Бістро". Вогонь спалахнув на цокольному поверсі будівлі на вулиці Івана Франка, 27/31.
Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
На місце події відразу ж виїхали рятувальники 4-ї пожежної частини. По прибуттю рятувальники встановили, що вогонь спалахнув на кухні кафе.
Під час гасіння пожежі з закладу вивели 5 осіб. Жертв та постраждалих в результаті інциденту немає.
Пожежу ліквідували близько 13:52. Причини виникнення займання встановлюються.
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