Кравчук про обстріли на Донбасі: на постріл треба відповідати пострілом

На дії російських бойовиків потрібно відповідати дзеркально. І не вибирати ситуації, коли варто стріляти у відповідь, а коли - ні.

Він зазначив, що провокацій від бойовиків стає більше, вони призводять до бойових втрат і тому немає сенсу вже розрізняти, що з них є провокаціями, гідними відповіді.

"Якщо ми подивимося на останні події, то вони очевидні. Вчора і сьогодні вбивають наших солдатів, стріляють, причому вже з 120-мм мінометів, тобто порушують всі можливі і неможливі домовленості. Я скажу свою думку, я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба вигадувати, що це провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, повинні відповідати так само", - сказав Кравчук.