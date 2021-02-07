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Кравчук про обстріли на Донбасі: на постріл треба відповідати пострілом

Новость на русском → Київ, Неділя 07 лютого 2021 19:20
Кравчук про обстріли на Донбасі: на постріл треба відповідати пострілом Фото: Леонід Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Роман Тверденко

На дії російських бойовиків потрібно відповідати дзеркально. І не вибирати ситуації, коли варто стріляти у відповідь, а коли - ні.

Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що провокацій від бойовиків стає більше, вони призводять до бойових втрат і тому немає сенсу вже розрізняти, що з них є провокаціями, гідними відповіді.

"Якщо ми подивимося на останні події, то вони очевидні. Вчора і сьогодні вбивають наших солдатів, стріляють, причому вже з 120-мм мінометів, тобто порушують всі можливі і неможливі домовленості. Я скажу свою думку, я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба вигадувати, що це провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, повинні відповідати так само", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, вчора під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховий пристрій. Зазначалося, що від отриманих поранень двоє захисників - загинули, а за життя третього борються медики.

Як повідомляло РБК-Україна, 6 лютого збройні формування Російської Федерації 13 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Проте ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

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