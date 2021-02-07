Австралію з лютого охопили лісові пожежі. Полум'я вирує біля найбільшого міста
Австралію з початку лютого охопили лісові пожежі. Полум'я вирує біля найбільшого міста країни - Перта.
Пожежі на північному сході від Перта тривають уже тиждень. Боротьбі з ними перешкоджає сильний вітер, який тільки збільшує площу загоряння. У лісах чергують понад 250 пожежників. Влада також підключила кілька великих повітряних танкерів.
200+ firefighters are still working tirelessly in extreme terrain & conditions at the Wooroloo #bushfire. Erratic fire behaviour fanned by strong winds continues to challenge crews on the frontline who are protecting what they can & putting containment lines in place. #perthfires pic.twitter.com/7NUTLz0IWU— DFES (@dfes_wa) February 2, 2021
Станом на 2 лютого в результаті масштабних пожеж навколо австралійського міста Перт згоріли вже понад 9 тисяч гектарів лісу. Також було відомо про 71 знищений вогнем будинок і шістьох постраждалих пожежників.
При цьому 4 лютого з'явилися дані, що стихія уже знищила 81 житловий будинок і майже 11 тисяч гектарів чагарників у районі Перта.
Влада попереджала місцевих жителів про загрозу для них і для їх житла, а також рекомендувала бути готовими до евакуації.
При цьому комісар департаменту пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій країни Даррен Клем поінформував, що попередні пожежі на 6 лютого вже локалізовані. Але при цьому почалися дощі й повені.
Як писало РБК-Україна раніше, згідно з дослідженням уряду Австралії, дим від лісових пожеж, які охопили країну влітку 2019-2020 років, був пов'язаний з понад 445 смертельними випадками. Також понад 4 тисячі людей постраждали.