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У Чернівцях стався вибух в торговому центрі "Майдан"

Новость на русском → Чернівці, Неділя 07 лютого 2021 10:23
У Чернівцях стався вибух в торговому центрі "Майдан" Фото: наслідки вибуху в ТЦ (molbuk.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Чернівцях сьогодні вранці, 7 лютого, стався вибух в приміщенні торгового центру "Майдан". В результаті вибуху люди не постраждали.

Про це повідомило місцеве видання "Молодий буковинець" з посиланням на поліцію Чернівців.

У поліції розповіли, що вибух стався у складському приміщенні на третьому поверсі торгового центру. Причина вибуху поки що не встановлена. Від вибуху повилітали вікна та пошкодилося саме приміщення.

Зараз на місці вибуху працюють правоохоронці, пожежники та працівники газової служби.

За непідтвердженою інформацією, можливо, всередині торгового центру вибухнув газовий балон.

Фото: наслідки вибуху в ТЦ (molbuk.ua)

Нагадаємо, вчора стався вибух у будинку у французькому місті Бордо.

Як писало РБК-Україна, можливою причиною вибуху в будинку називають витік газу.

Крім того, в результаті вибуху в Бордо загинула одна людина. Ще одна людина в критичному стані потрапила до лікарні.

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