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Україна ініціює термінове засідання підгрупи ТКГ через загострення на Донбасі

Автор: Анастасия Рокитна

Внаслідок порушення перемир'я на Донбасі загинули двоє українських військових. Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі.

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Про це повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.

Сьогодні вночі бойовики вели обстріли, використовуючи АГС (автоматичний гранатомет, - ред) та підствольні гранатомети. Загинули двоє бійців ООС, ще двоє військових постраждали.

"Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв відреагував на загибель двох українських військових. Він назвав "зухвалістю" такі дії бойовиків, які спрямовані на зрив домовленостей про перемир'я, досягнутих 22 липня.

Днем раніше бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу був поранений український військовий.

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