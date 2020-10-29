На Донбасі поранення отримав український військовий

На Донбасі 28 жовтня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де у вечірній час ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри та гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського.

В результаті обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в руку.

"Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Його життю нічого не загрожує", - повідомили у штабі ООС.

Про інцидент повідомили представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Від початку поточної доби, 29 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Нагадаємо, 27 жовтня на Донеччині зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Ворожі обстріли були здійснені поблизу Водяного і Пісків.

В ОБСЄ відзначили збереження режиму припинення вогню на Донбасі.