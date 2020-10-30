Украина инициирует срочное заседание подгруппы ТКГ из-за обострения на Донбассе

Из-за нарушения перемирия на Донбассе погибли двое украинских военных. Украина инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Сегодня ночью боевики вели обстрелы, используя АГС (автоматический гранатомет на станке, - ред.) и подствольные гранатометы. Погибли двое бойцов ООС, еще двое военных пострадали.

"Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", - говорится в сообщении.

Напомним, Командующий объединенных сил Сергей Наев отреагировал на гибель двух украинских военных. Он назвал "дерзостью" такие действия боевиков, которые направлены на срыв договоренностей о перемирии, достигнутых 22 июля.

Днем ранее боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела был ранен украинский военный.