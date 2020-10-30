UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина инициирует срочное заседание подгруппы ТКГ из-за обострения на Донбассе

Автор: Анастасия Рокитна

Из-за нарушения перемирия на Донбассе погибли двое украинских военных. Украина инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе.

Самые читаемые новости

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Сегодня ночью боевики вели обстрелы, используя АГС (автоматический гранатомет на станке, - ред.) и подствольные гранатометы. Погибли двое бойцов ООС, еще двое военных пострадали.

"Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", - говорится в сообщении.

Напомним, Командующий объединенных сил Сергей Наев отреагировал на гибель двух украинских военных. Он назвал "дерзостью" такие действия боевиков, которые направлены на срыв договоренностей о перемирии, достигнутых 22 июля.

Днем ранее боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела был ранен украинский военный.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбасс