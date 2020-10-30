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В ООС відреагували на загострення на Донбасі: бойовики йдуть на зрив перемир'я

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 30 жовтня 2020 08:33
В ООС відреагували на загострення на Донбасі: бойовики йдуть на зрив перемир'я Фото: військовий (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Командувач об'єднаних сил Володимир Кравченко відреагував на загибель двох українських військових в результаті обстрілу бойовиками на Донбасі. За його словами, противник йде на зрив перемир'я.

Про це йдеться в заяві командувача ООС.

Командувач зазначив, що українські військові загинули в результаті прицільних обстрілів з боку російсько-німецьких окупаційних військ.

"Ворог нахабно вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем щодо підрозділу Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне. З сумом повідомляю, що в результаті обстрілу на початку доби два військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення, несумісні з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів", - повідомив Кравченко.

Він назвав "зухвалістю" такі дії бойовиків, які спрямовані на зрив домовленостей про перемир'я, досягнутих 22 липня.

"Сьогоднішній обстріл доводить, що противник не має на меті досягти світу", - йдеться в заяві.

Кравченко додав, що українські військові застосували вогонь у відповідь на провокації супротивника.

Нагадаємо, сьогодні вночі бойовики завдали прицільний вогонь по позиціях українських військових поблизу Водяного. В результаті загинули двоє українських військових.

Також повідомлялося, що 29 жовтня в результаті обстрілу бойовиків поранення отримали двоє військових.

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