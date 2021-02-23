Протести на підтримку Стерненка: є постраждалий

Потерпілого оглядають медпрацівники. Проте кількість постраждалих може збільшитися.

Фото: постраждалий під час акції (РБК-Україна)

При цьому під час зіткнень під Офісом президента демонстранти кидали фаєри в силовиків, а ті, у свою чергу, кидали їх назад.

При цьому учасники акції влаштували бійку, щоб прорватися до Офісу президента. Невідомі застосували сльозогінний газ.