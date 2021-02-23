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Під Офісом президента сталися сутички на акції через Стерненка

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 20:45
Під Офісом президента сталися сутички на акції через Стерненка Фото: акція під ОП (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Анастасія Рокитна

Під Офісом президента України влаштували акцію протесту через вирок активісту Сергію Стерненку. На Банковій зібрались близько 1500 людей.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під Офісом президента проходить акція на підтримку Сергія Стерненка / Наживо

Активіста Стерненка засудили до 7 років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Його обвинувачують у викрадені ексдепутата Щербича у 2015 році. Сам Стерненко не погоджується з вироком суду

Posted by hromadske.ua on Tuesday, February 23, 2021

На територію Офісу президента нікого не пускають. Пояснюють тим, що там ремонт. Люди зібрались біля входу на територію ОП.

Люди вимагають звільнити активіста, якого сьогодні засудили до 7 років в'язниці. До Офісу президента стягнули силовиків.

Учасники протесту скандують "Свободу Стерненку!".

Між протестувальниками та силовиками сталися зіткнення, останні у відповідь пустили сльозогінний газ.

Фото: акція під Офісом президента (РБК-Україна)

Акції на підтримку активіста Стерненка сьогодні проходять не лише в Києві. Подібні заходи організували щонайменше у 10 містах України. Зокрема, звільнення Стерненка вимагали у Харкові, Львові, Сумах, Вінниці, Ужгороді та Івано-Франківську.

Під Офісом президента протестують через вирок Сергій Стерненко. Були сутички. Поліція застовула сльозогінний газ. Протестувальники кидають пітарди і палять фаєри.

Posted by Anastasia Rokytna on Tuesday, February 23, 2021

Нагадаємо, сьогодні Приморський районний суд міста Одеси засудив Стерненка до 7 років позбавлення волі у справі про викрадення місцевого депутата. Суд також постановив конфіскувати половину майна активіста.

Як писало РБК-Україна, після оголошення вироку Стерненку під судом сталися сутички між протестувальниками та силовиками. Учасники акції на підтримку Стерненка намагалися не допустити його відправку до СІЗО.

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