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Сім років позбавлення волі: суд оголосив вирок Стерненку

Новость на русском → Одеса, Вівторок 23 лютого 2021 11:29
Сім років позбавлення волі: суд оголосив вирок Стерненку Фото: Сергій Стерненко (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Приморський районний суд міста Одеси оголосив вирок активісту Сергію Стерненку. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Обвинувальний вирок за всіма статтями. Його засудили до 7 років і трьох місяців позбавлення волі у справі викрадення людини.

У активіста конфіскують половину майна. Його візьмуть під варту в залі суду.

Суд з другої спроби оголошує вирок Стерненку по сфабрикованій справі щодо тітушки Труханова Щербіча.

Posted by Sternenko on Tuesday, February 23, 2021

Перед засіданням в суд не пускали вільних слухачів.

В Приморському райсуді Одеси не пропускають вільних слухачів на засідання по Стерненку. Судові розпорядники не говорять, хто прийняв рішення блокувати вільних слухачів.

Posted by Stas Kozljuk on Monday, February 22, 2021

У січні суд відпустив Стерненка на поруки депутата "Голосу" Романа Лозинського і скасував домашній арешт.

Його адвокат Масі Наєм раніше повідомив, що Стерненка звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством), ч. 1 ст. 263 КК України (носіння вогнепальної зброї).

"Найбільша санкція передбачена ч.2 ст. 187 КК: покарання позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Прокурори просять вісім років із конфіскацією майна", - повідомив він.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт ще 15 червня минулого року. Пізніше суд змінив адресу для відбування домашнього арешту Стерненка.

Раніше Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї. Якщо вина буде доведена, активісту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Як відомо, у 2018 році на Стерненко було скоєно відразу три замахи. В ході третього, 24 травня, загинув нападник. Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Сам Стерненко стверджує, що захищався.

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Сім років позбавлення волі: суд оголосив вирок Стерненку
Сім років позбавлення волі: суд оголосив вирок Стерненку
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